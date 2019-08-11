"Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку" в 5-м туре РПЛ

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"Ахмат" с Глушаковым проиграл "Спартаку" в 5-м туре РПЛ

"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче 5-го тура чемпионата России. 

В составе победителей голом отметился Зелимхан Бакаев, оформивший дубль, также гол забил новичок команда Андре Шюррле.

"Ахмат" - "Спартак" - 1:3 (0:2)

Голы: Бакаев, 32 - 0:1, Бакаев, 44 - 0:2, Шюррле, 70 - 0:3, Мбенг, 75 - 1:3.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Анхель, Харин, Швец, Исмаэл, Глушаков (Михаляк, 71), Роши (Бериша, 46), Митришев (Мбенг, 46).

"Спартак": Максименко, Ещенко, Жиго, Джикия (Кутепов, 83), Айртон, Бакаев (Мирзов, 68), Гулиев, Зобнин, Тил, Шюррле, Ларссон (Мельгарехо, 90).

"Спартак" с 8 баллами занимает 7 место в турнирной таблице РПЛ, "Ахмат" с 6 очками располагается на 10 строчке.

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