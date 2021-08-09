"Ахмат" сделал жёсткое заявление о судействе в матче с "Рубином"

Теги ахматрубин

"Ахмат" сделал жёсткое заявление о судействе в матче с "Рубином"

В "Ахмате" остались крайне недовольны работой бригады арбитров, обслуживавшей матч 3-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что казанцы добыли волевую победу со счётом 2:1, забив оба гола после спорного удаления вратаря грозненской команды.

"Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок. Последовали жёсткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров. Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует. Наглядный пример этому работа арбитра (если её можно так назвать) на матче 3-го тура "Рубин" – "Ахмат". Не может арбитр Премьер-лиги совершить сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на итоговый счёт.

Так, на 17-й минуте защитник "Рубина" Филип Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку "Рубина". Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался VAR (видеоарбитр Игорь Панин). На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и жёлтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил своё первоначальное решение и удалил Шелию. Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник "Ахмата" успевал к воротам, чем Игнатьев догнать и обработать мяч.

Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определённые мысли. Факт остаётся фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков. Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и VAR на матче "Рубин" - "Ахмат". Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды: ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли", - говорится в заявлении.

Не пропустите: Слуцкий высказался об игре на "Ак Барс Арене". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов