"Ахмат" сделал жёсткое заявление о судействе в матче с "Рубином"

В "Ахмате" остались крайне недовольны работой бригады арбитров, обслуживавшей матч 3-го тура РПЛ против "Рубина".

Напомним, что казанцы добыли волевую победу со счётом 2:1, забив оба гола после спорного удаления вратаря грозненской команды.

"Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок. Последовали жёсткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров. Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует. Наглядный пример этому работа арбитра (если её можно так назвать) на матче 3-го тура "Рубин" – "Ахмат". Не может арбитр Премьер-лиги совершить сразу несколько грубых ошибок, повлиявших на итоговый счёт.

Так, на 17-й минуте защитник "Рубина" Филип Уремович сбивает у линии штрафной нападающего грозненцев Мохамеда Конате, лишив явной возможности забить гол. Судье, согласно правилам, следовало назначить штрафной удар и показать красную карточку игроку "Рубина". Но он, по одному ему известным причинам, этого не сделал. Более того, почему-то в ситуацию по непонятным нам причинам не вмешался VAR (видеоарбитр Игорь Панин). На 52-й минуте Павел Кукуян сначала принял справедливое решение, наказав гостей штрафным ударом и жёлтой карточкой Гиорги Шелию. Но дальше произошло непонятное. Теперь уже в ситуацию самым непонятным образом вмешался видеоарбитр Игорь Панин, после чего Кукуян отменил своё первоначальное решение и удалил Шелию. Но у игрока хозяев Игнатьева в этом эпизоде игры не было явной возможности забить гол. Перед тем как столкнуться с голкипером гостей он пробросил мяч в сторону от ворот. Скорее защитник "Ахмата" успевал к воротам, чем Игнатьев догнать и обработать мяч.

Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определённые мысли. Факт остаётся фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков. Мы обратимся в судейский комитет РФС и ЭСК РФС с просьбой дать правовую оценку работе судейской бригады и VAR на матче "Рубин" - "Ахмат". Мы также будем просить никогда более не назначать Павла Кукуяна и Игоря Панина на матчи с участием нашей команды: ни в качестве главных арбитров, ни резервными, ни в любой другой роли", - говорится в заявлении.

Не пропустите: Слуцкий высказался об игре на "Ак Барс Арене". | http://soccernews.ru