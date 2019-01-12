"Ахмат" согласовал трансфер игрока сборной Польши

Хавбек плоцкой "Вислы" Дамян Шиманьски станет игроком "Ахмата".

Предстоящую сделку уже подтвердил сайт польского клуба. Отмечается, что трансфер 23-летнего игрока обойдется "Ахмату" в 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Шиманьски провел 20 игр, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

Кроме того, на счету Шиманьски три поединка за сборную Польши в Лиге Наций.

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