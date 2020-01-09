"Ахмат" сообщил об изменениях в тренерском штабе

Теги ахмат

"Ахмат" сообщил об изменениях в тренерском штабе

Грозненский "Ахмат" на официальном сайте сообщил о некоторых заменах в тренерском штабе. 

Клуб покинул специалист Равиль Сабитов. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Новым тренером назначен Андрей Казадаев.

После 19 туров чемпионата России "Ахмат" с 19 очками занимает 12 место в турнирной таблице.

Не пропустите: Российский миллиардер Фридман не собирается покупать украинский клуб. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков

"Зенит" опубликовал символическую сборную команды по версии болельщиков

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 19 45
2 Краснодар Краснодар 19 35
3 Ростов Ростов 19 34
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 19 34
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 19 34
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
7 Уфа Уфа 19 25
8 Динамо Москва Динамо Москва 19 24
9 Урал Урал 19 24
10 Спартак Москва Спартак Москва 19 22
11 Тамбов Тамбов 19 21
12 Ахмат Ахмат 19 19
13 Рубин Рубин 19 19
14 Оренбург Оренбург 18 19
15 Крылья Советов Крылья Советов 19 18
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов