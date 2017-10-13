"Ахмат" - "Спартак" - 1:2 (обзор)

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"Ахмат" - "Спартак" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Ахматом" и "Спартаком".

Читайте также: "Спартак" одержал первую гостевую победу в РФПЛ, обыграв "Ахмат". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 13 20
6 Ахмат 13 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Уфа 12 14
11 Рубин 12 14
12 Арсенал Тула 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
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