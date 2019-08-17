"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты

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"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты

В рамках 6-го тура РПЛ "Зенит" не смог обыграть играющий в меньшинстве "Ахмат".

"Зенит" с 14 очками по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "Краснодар" на одно очко. "Ахмат" смог подняться на 10-е место.

"Зенит" - "Ахмат" 0:0

"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Ерохин (Сутормин, 68), Оздоев, Азмун, Дзюба.

"Ахмат": Гудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Швец, Исмаэл, Глушаков, Иванов (Понсе, 81), Харин, Бериша (Роши, 62).

Предупреждения: Бериша (14), Смольников (24), Ракицкий (55), Роши (66), Оздоев (74).

Удаление: Уциев (7).   

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