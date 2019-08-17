"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом", играя в меньшинстве с 7-й минуты
В рамках 6-го тура РПЛ "Зенит" не смог обыграть играющий в меньшинстве "Ахмат".
"Зенит" с 14 очками по-прежнему возглавляет турнирную таблицу, опережая "Краснодар" на одно очко. "Ахмат" смог подняться на 10-е место.
"Зенит" - "Ахмат" 0:0
"Зенит": Лунев, Дуглас Сантос, Иванович, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Ерохин (Сутормин, 68), Оздоев, Азмун, Дзюба.
"Ахмат": Гудиев, Уциев, Нижич, Семенов, Анхель, Швец, Исмаэл, Глушаков, Иванов (Понсе, 81), Харин, Бериша (Роши, 62).
Предупреждения: Бериша (14), Смольников (24), Ракицкий (55), Роши (66), Оздоев (74).
Удаление: Уциев (7).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|14
|2
|Краснодар
|6
|13
|3
|Ростов
|5
|11
|4
|ЦСКА Москва
|5
|10
|5
|Локомотив Москва
|5
|10
|6
|Арсенал Тула
|5
|10
|7
|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
|5
|7
|9
|Урал
|6
|7
|10
|Ахмат
|6
|7
|11
|Крылья Советов
|6
|6
|12
|Динамо Москва
|5
|5
|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Тамбов
|6
|4
|15
|Динамо Санкт-Петербург
|6
|3
|16
|Оренбург
|6
|2