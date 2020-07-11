"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ
В рамках 28-го тура РПЛ "Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом".
Напомним, что "Зенит" уже досрочно завоевал чемпионство. "Ахмат" идет на 12-й позиции.
"Ахмат" - "Зенит" 1:1
Голы: Иванов, 6 - 1:0, Дриусси, 22 - 1:1
"Ахмат": Городов, Нижич, Богосовац, Ненахов, Семенов, Исмаэл, Глушаков (Бериша, 59), Швец, Харин, Иванов, Фелипе Визеу (Ильин, 59).
"Зенит": Лунев (Кержаков, 86), Караваев, Дуглас Сантос, Прохин, Осорио, Мусаев, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Ригони, Дриусси (Малком, 66).
Удаление: Ригони (34).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22