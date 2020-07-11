"Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом" в матче РПЛ

В рамках 28-го тура РПЛ "Ахмат" сыграл вничью с "Зенитом".

Напомним, что "Зенит" уже досрочно завоевал чемпионство. "Ахмат" идет на 12-й позиции.

"Ахмат" - "Зенит" 1:1

Голы: Иванов, 6 - 1:0, Дриусси, 22 - 1:1

"Ахмат": Городов, Нижич, Богосовац, Ненахов, Семенов, Исмаэл, Глушаков (Бериша, 59), Швец, Харин, Иванов, Фелипе Визеу (Ильин, 59).

"Зенит": Лунев (Кержаков, 86), Караваев, Дуглас Сантос, Прохин, Осорио, Мусаев, Оздоев, Ерохин (Сутормин, 46), Кузяев (Шатов, 66), Ригони, Дриусси (Малком, 66).

Удаление: Ригони (34).

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