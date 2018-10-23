"Ахмат" теряет основного футболиста из-за травмы

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"Ахмат" теряет основного футболиста из-за травмыПолузащитник "Ахмата" Антон Швец вынужден пропустить около трех недель из-за травмы.

Как сообщает пресс-служба грозненской команды, у футболиста диагностировали контузию первой клиновидной кости.

"Играл с болью уже полгода, под конец стало больно даже бегать, не говоря уже о том, чтобы бить по мячу. Провели обследование, диагноз показал, что на протяжении нескольких недель надо воздержаться от нагрузок.

Побыл на процедурах в Москве, возвращаюсь в Грозный, буду индивидуально тренироваться под наблюдением медицинского штаба клуба. Работа будет без нагрузки на голеностоп, совсем оставаться без тренировок нельзя - будет легче возвращаться в общую группу", - сообщили в "Ахмате".

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