"Ахмат" – "Тосно" - 1:0 (обзор)

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"Ахмат" – "Тосно" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 26-го тура чемпионата России между "Ахматом" и "Тосно".

Не пропустите: "Ахмат" минимально переиграл "Тосно". | http://soccernews.ru

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3 ЦСКА Москва 24 44
4 Краснодар 25 44
5 Зенит Санкт-Петербург 24 42
6 Арсенал Тула 25 35
7 Уфа 25 34
8 Рубин 25 31
9 Урал 25 30
10 Динамо Москва 24 30
11 Ахмат 25 30
12 Амкар 24 28
13 Ростов 25 27
14 Анжи 25 24
15 Тосно 26 24
16 СКА Хабаровск 25 13
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