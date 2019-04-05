"Ахмат" убрал флаг Косово со стадиона клуба

Пресс-атташе "Ахмат-Арены" Рамзан Умаров сказал, что клуб принял решение убрать со стадиона флаг Республики Косово. Об этом сообщает "Чемпионат".



"Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат-Арена». Думаю, это окончательное решение", - сказал Умаров.

Напомним, во время матча 21-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак" посол Сербии Славенко Терзич выразил недовольство нахождением флага на поле. Министерство иностранных дел России затем назвало появление флага технической ошибкой.

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