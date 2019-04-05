"Ахмат" убрал флаг Косово со стадиона клуба
Пресс-атташе "Ахмат-Арены" Рамзан Умаров сказал, что клуб принял решение убрать со стадиона флаг Республики Косово. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Мы убрали флаг Косово и всех остальных стран, представители которых выступают за наш клуб, со стадиона «Ахмат-Арена». Думаю, это окончательное решение", - сказал Умаров.
Напомним, во время матча 21-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак" посол Сербии Славенко Терзич выразил недовольство нахождением флага на поле. Министерство иностранных дел России затем назвало появление флага технической ошибкой.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|21
|44
|2
|Локомотив Москва
|21
|38
|3
|Краснодар
|21
|38
|4
|ЦСКА Москва
|21
|37
|5
|Спартак Москва
|21
|36
|6
|Ростов
|21
|32
|7
|Арсенал Тула
|21
|30
|8
|Оренбург
|21
|29
|9
|Рубин
|21
|29
|10
|Ахмат
|21
|27
|11
|Крылья Советов
|21
|24
|12
|Динамо Москва
|21
|23
|13
|Урал
|21
|23
|14
|Анжи
|21
|18
|15
|Уфа
|21
|17
|16
|Енисей Красноярск
|21
|12