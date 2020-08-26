"Ахмат" удержал победу над "Локомотивом", играя с 62-й минуты в меньшинстве
В рамках 5-го тура РПЛ "Ахмат" на выезде обыграл "Локомотив".
На данный момент "Ахмат" занимает четвертое место, а "Локомотив" - пятое.
"Локомотив" - "Ахмат" 2:3
Голы: Ильин, 3 - 0:1, Тимофеев, 45 - 0:2, Миранчук (пен), 48 - 1:2, Бериша, 58 - 1:3, Крыховяк, 77 - 2:3
"Локомотив": Гильерме, Лысов (Рыбчинский, 75), Серкейра, Магкеев, Игнатьев, Камано, Миранчук, Жемалетдинов (Лисакович, 46), Крыховяк, Чорлука (Куликов, 46), Эдер.
"Ахмат": Шелия, Быстров, Семенов, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Исмаэл (Роши, 58), Бериша (Швец, 58), Богосовац (Харин, 58), Понсе (Мелкадзе, 39; Иванов, 81), Ильин.
Удаление: Быстров (62).
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