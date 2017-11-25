"Ахмат" - "Уфа" - 2:1 (обзор)

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"Ахмат" - "Уфа" - 2:1 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Ахматом" и "Уфой".

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Команда М О
1 Локомотив Москва 17 36
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 17 29
4 Спартак Москва 17 28
5 Краснодар 17 27
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 17 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Амкар 18 21
11 Рубин 17 20
12 Тосно 18 20
13 Ростов 17 19
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 17 16
16 СКА Хабаровск 17 12
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