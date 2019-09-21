"Ахмат" упустил победу над "Крыльями Советов"

В рамках 10-го тура РПЛ "Ахмат" на своём поле сыграл вничью с "Крыльями Советов" со счётом 1:1.

Грозненская команда вышла вперёд на 27-й минуте благодаря голу Андреса Понсе, однако в компенсированное ко второму тайму время самарцы ушли от поражения усилиями Максима Карпова.

"Ахмат" – "Крылья Советов" - 1:1

Голы: Понсе, 27 - 1:0, Карпов, 90+4 - 1:1.

"Ахмат": Городов, Мусалов, Уциев, Семенов, Анхель, Роши (Садулаев, 85), Исмаэл, Бериша (Шиманьски, 71), Глушаков (Нижич, 86), Иванов, Понсе.

"Крылья Советов": Рыжиков, Карпов, Анюков (Терехов, 71), Чернов, Комбаров, Кабутов, Зиньковский, Антон, Гацкан (Мияйлович, 86), Канунников (Радоньич, 80), Соболев.

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