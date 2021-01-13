"Ахмат" усилился лучшим бомбардира прошлого чемпионата Румынии

"Ахмат" подписал капитана румынского "Вииторула" Габриэля Янку. Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов в своем инстаграм.

26-летний футболист успешно прошел медобследование и присоединился к клубу. Отмечается, что контракт с нападающим рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2019/20 Янку забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. Также в его активе 8 результативных передач.

В текущем сезоне в 9 матчах смог отличиться 4 раза.