"Ахмат" усилился лучшим бомбардира прошлого чемпионата Румынии

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"Ахмат" усилился лучшим бомбардира прошлого чемпионата Румынии"Ахмат" подписал капитана румынского "Вииторула" Габриэля Янку. Об этом сообщил президент клуба Магомед Даудов в своем инстаграм.

26-летний футболист успешно прошел медобследование и присоединился к клубу. Отмечается, что контракт с нападающим рассчитан на 3,5 года.

В сезоне-2019/20 Янку забил 18 голов и стал лучшим бомбардиром чемпионата Румынии. Также в его активе 8 результативных передач.
В текущем сезоне в 9 матчах смог отличиться 4 раза.

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