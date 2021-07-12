"Ахмат" усилился воспитанником "Спартака"

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"Ахмат" усилился воспитанником "Спартака"

Фото: инстаграм "Ахмата"/Автор неизвестен

Грозненский "Ахмат" на официальном сайте объявил о переходе полузащитника казанского "Рубина" Игоря Коновалова.

"Ахмат" арендовал футболист до лета 2022 года. В настоящее время хавбек уже прибыл на сбор грозненцев и готовится к сезону.

25-летний Коновалов является воспитанником "Спартака". За "Рубин" он выступает с 2018 года, провел за клуб 73 матча, забил два гола и отдал шесть результативных передач. Также он играл за "Кубань" и тульский "Арсенал". Сыграл пять матчей за молодежную сборную России.

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