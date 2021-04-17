"Ахмат" уверенно разобрался с "Химками"

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В рамках 26-го тура РПЛ "Ахмат" на своём поле добыл победу над "Химками" со счётом 3:1.

Грозненская команда выиграла благодаря забитым мячам Евгения Харина, Владимира Ильина и Георгия Мелкадзе. Гол престижа в активе Брайана Идову.

"Ахмат" – "Химки" - 3:1

Голы: 1:0 – 25 Харин, 2:0 – 44 Ильин, 3:0 – 65 Мелкадзе, 3:1 – 88 Идову.

"Ахмат": Гудиев, Нижич (Пуцко, 78), Ненахов, Богосовац, Семенов, Швец, Исмаэл (Тимофеев, 38), Харин (Бериша, 46), Анхель, Альмаши (Мелкадзе, 64), Ильин (Садулаев, 78).

"Химки": Лантратов, Дагерстоль, Логашов, Тихий, Идову, Боженов, Камышев, Мирзов (Корян, 87), Трошечкин (Кухарчук, 46), Данилкин (Глушенков, 46), Себаи (Конате, 46).

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