"Ахмат" в дебютном матче Шалимова одолел "Уфу"
В рамках 12-го тура российской Премьер-лиги "Ахмат" на выезде взял верх над "Уфой".
Грозненская команда в первом матче под руководством Игоря Шалимова выиграла со счётом 1:0. Победный гол на счету Вилькера Анхеля.
"Уфа" – "Ахмат" - 0:1
Гол: Анхель, 9 - 0:1.
"Уфа": Беленов, Никитин, Сухов, Круговой, Табидзе, Карп, Гиоргобиани (Вомбергар, 31), Тилль (Козлов, 76), Фомин, Неделчару, Кротов (Бизяк, 56).
"Ахмат": Городов, Семенов, Уциев, Мусалов, Анхель, Роши, Глушаков (Нижич, 71), Исмаэл, Бериша (Митришев, 83), Иванов, Понсе (Мбенг, 64).
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|Команда
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|О
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|11
|25
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|11
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|3
|Ростов
|11
|23
|4
|Краснодар
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|5
|Зенит Санкт-Петербург
|11
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|Уфа
|12
|15
|7
|Урал
|11
|14
|8
|Арсенал Тула
|11
|14
|9
|Спартак Москва
|11
|14
|10
|Сочи
|11
|12
|11
|Ахмат
|12
|12
|12
|Оренбург
|11
|11
|13
|Крылья Советов
|11
|11
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|11
|11
|15
|Динамо Москва
|11
|10
|16
|Тамбов
|11
|8