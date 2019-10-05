"Ахмат" в дебютном матче Шалимова одолел "Уфу"

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"Ахмат" в дебютном матче Шалимова одолел "Уфу"

В рамках 12-го тура российской Премьер-лиги "Ахмат" на выезде взял верх над "Уфой".

Грозненская команда в первом матче под руководством Игоря Шалимова выиграла со счётом 1:0. Победный гол на счету Вилькера Анхеля.

"Уфа" – "Ахмат" - 0:1

Гол: Анхель, 9 - 0:1.

"Уфа": Беленов, Никитин, Сухов, Круговой, Табидзе, Карп, Гиоргобиани (Вомбергар, 31), Тилль (Козлов, 76), Фомин, Неделчару, Кротов (Бизяк, 56).

"Ахмат": Городов, Семенов, Уциев, Мусалов, Анхель, Роши, Глушаков (Нижич, 71), Исмаэл, Бериша (Митришев, 83), Иванов, Понсе (Мбенг, 64).

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