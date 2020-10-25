"Ахмат" в домашнем матче РПЛ обыграл "Уфу"

"Ахмат" обыграл "Уфу" в матче 12-го тура РПЛ.

В составе победителей отметился хавбек Бернард Бериша, оформивший дубль.

"Ахмат" - "Уфа" - 3:1 (1:0)

Голы: Бериша, 14 (с пенальти) - 1:0, Алиев, 56 - 1:1, Ильин, 68 - 2:1, Бериша, 77 - 3:1.

"Ахмат": Шелия, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов, Тимофеев, Ильин (Быстров, 72), Бериша (Садулаев, 79), Харин (Альсултанов, 79), Исмаэл, Мелкадзе (Анхель, 62).

"Уфа": Беленов, Сухов (Жамалетдинов, 90+1), Йокич, Никитин, Плиев, Табидзе, Кротов, Алиев, Карп (Сысуев, 83), Голубев, Андрич.

"Уфа" после 12 туров РПЛ занимает 16 место в таблице, "Ахмат" расположился на 10-й строчке.

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