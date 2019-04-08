"Ахмат" в гостях добыл волевую победу над "Оренбургом"

В заключительном матче 22-го тура чемпионата России "Оренбург" дома уступил "Ахмату" со счётом 1:3.

Хозяева поля быстро открыли счёт усилиями Сергея Терехова, но потом забивала только грозненская команда - поочерёдно отличились Раванелли Феррейра, Олег Иванов и Беким Балай.

"Оренбург" – "Ахмат" - 1:3

Голы: Терехов, 4 - 1:0, Раванелли, 37 - 1:1, Иванов, 48 - 1:2, Балай, 56 - 1:3.

"Оренбург": Фролов, Терехов, Бегич, Сиваков, Малых, Бреев (Козлов, 59), Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Козлов (Афонин, 68), Деспотович, Сутормин.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 87), Шиманьски, Иванов (Митришев, 84), Балай (Мбенг, 77).

Благодаря этой победе "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а "Оренбург" остался на 10-й позиции.

Не пропустите: Боярский: "Зенит" - уже чемпион, никто их в этом году не обыграет". | http://soccernews.ru