"Ахмат" в гостях добыл волевую победу над "Оренбургом"

Теги оренбургахмат

"Ахмат" в гостях добыл волевую победу над "Оренбургом"

В заключительном матче 22-го тура чемпионата России "Оренбург" дома уступил "Ахмату" со счётом 1:3.

Хозяева поля быстро открыли счёт усилиями Сергея Терехова, но потом забивала только грозненская команда - поочерёдно отличились Раванелли ФеррейраОлег Иванов и Беким Балай.

"Оренбург" – "Ахмат" - 1:3

Голы: Терехов, 4 - 1:0, Раванелли, 37 - 1:1, Иванов, 48 - 1:2, Балай, 56 - 1:3.

"Оренбург": Фролов, Терехов, Бегич, Сиваков, Малых, Бреев (Козлов, 59), Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Козлов (Афонин, 68), Деспотович, Сутормин.

"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 87), Шиманьски, Иванов (Митришев, 84), Балай (Мбенг, 77).

Благодаря этой победе "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а "Оренбург" остался на 10-й позиции.

Не пропустите: Боярский: "Зенит" - уже чемпион, никто их в этом году не обыграет". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ракитич определился с новым клубом

Ракитич определился с новым клубом

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 45
2 Краснодар Краснодар 22 41
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 40
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 39
5 Спартак Москва Спартак Москва 22 36
6 Ростов Ростов 22 32
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 31
8 Ахмат Ахмат 22 30
9 Рубин Рубин 22 30
10 Оренбург Оренбург 22 29
11 Урал Урал 22 26
12 Динамо Москва Динамо Москва 22 24
13 Крылья Советов Крылья Советов 22 24
14 Уфа Уфа 22 20
15 Анжи Анжи 22 19
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 22 12
Полная таблица

топ-5 тегов