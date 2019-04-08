"Ахмат" в гостях добыл волевую победу над "Оренбургом"
В заключительном матче 22-го тура чемпионата России "Оренбург" дома уступил "Ахмату" со счётом 1:3.
Хозяева поля быстро открыли счёт усилиями Сергея Терехова, но потом забивала только грозненская команда - поочерёдно отличились Раванелли Феррейра, Олег Иванов и Беким Балай.
"Оренбург" – "Ахмат" - 1:3
Голы: Терехов, 4 - 1:0, Раванелли, 37 - 1:1, Иванов, 48 - 1:2, Балай, 56 - 1:3.
"Оренбург": Фролов, Терехов, Бегич, Сиваков, Малых, Бреев (Козлов, 59), Мишкич, Попович (Чуканов, 83), Козлов (Афонин, 68), Деспотович, Сутормин.
"Ахмат": Городов, Уциев, Плиев, Мохаммади, Нижич, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 87), Шиманьски, Иванов (Митришев, 84), Балай (Мбенг, 77).
Благодаря этой победе "Ахмат" поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ, а "Оренбург" остался на 10-й позиции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
|22
|45
|2
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|22
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|3
|ЦСКА Москва
|22
|40
|4
|Локомотив Москва
|22
|39
|5
|Спартак Москва
|22
|36
|6
|Ростов
|22
|32
|7
|Арсенал Тула
|22
|31
|8
|Ахмат
|22
|30
|9
|Рубин
|22
|30
|10
|Оренбург
|22
|29
|11
|Урал
|22
|26
|12
|Динамо Москва
|22
|24
|13
|Крылья Советов
|22
|24
|14
|Уфа
|22
|20
|15
|Анжи
|22
|19
|16
|Енисей Красноярск
|22
|12