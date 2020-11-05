"Ахмат" в гостях обыграл "Чертаново" в молодежном первенстве чемпионата России
Молодежная команда "Ахмата" в гостях обыграла "Чертаново" в 9-м туре чемпионата России.
Встреча проходила в Москве и закончилась со счетом 1:3.
"Чертаново - мол." - "Ахмат - мол." (Грозный) - 1:3 (1:0)
Голы: Нафиков, 18 - 1:0, Дачаев, 53 - 1:1, Бунхоев, 70 - 1:2, Арцуев, 90 - 1:3.
"Ахмат" не проигрывает пять матчей подряд и занимает 2 место в группе.
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