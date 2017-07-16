"Ахмат" в присутствии Роналдиньо минимально победил "Амкар"

В рамках первого тура чемпионата России "Ахмат" на своём поле взял верх над пермским "Амкаром" благодаря голу Лео Жабы в конце первого тайма.

"Ахмат" – "Амкар" - 1:0

Гол: Лео Жаба, 39 - 1:0.

"Ахмат": Городов, Мохаммади, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Митришев (Кадыров, 67), Иванов, Уциев, Лео Жаба (Раванелли, 78), Родолфо, Балай.

"Амкар": Нигматуллин, Милькович (Гиголаев, 57), Идову, Зайцев, Сиваков, Голь, Рязанцев (Костюков, 46), Комолов, Занев, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул.

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