"Ахмат" в родных стенах разобрался с московским "Динамо"

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"Ахмат" в родных стенах разобрался с московским "Динамо"

В рамках третьего тура чемпионата России "Ахмат" на своём поле одержал победу над московским "Динамо" со счётом 2:0.

"Ахмат" – "Динамо" - 2:0

Голы: Митришев, 80 - 1:0, Родолфо, 83 (пенальти) - 2:0.

"Ахмат" – Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайо, Мохаммади, Раванелли (Бериша, 61), Иванов, Родолфо (Бацуев, 87), Лео Жаба, Садаев (Митришев, 61).

"Динамо" – Шунин, Козлов, Хольмен, Шуньич, Терехов, Ионов, Сапета, Соснин (Бечирай, 84), Ташаев, Луценко, Панченко (Вандерсон, 69).

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