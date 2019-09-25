"Ахмат" в серии пенальти завоевал путёвку в 1/8 финала Кубка России
В рамках 1/16 финала Кубка России грозненский "Ахмат" в гостях одолел "СКА-Хабаровск".
Основное время матча завершилось ничьей 1:1, в овертаймах соперники ещё раз обменялись голами, а победителя пришлось определять в серии пенальти, в которой победу одержала чеченская команда.
"СКА Хабаровск" – "Ахмат" - 2:2, по пенальти - 2:4
Голы: Бериша, 76 - 0:1, Кацаев, 82 (пенальти) - 1:1, Нижич, 101 (автогол) - 2:1, Митришев, 110 - 2:2.
"СКА Хабаровск": Обухов, Зайцев, Шляков, Суслов, Мищенко, Кацаев (Сато, 105), Никифоров (Эльмурзаев, 99), Камилов, Гаджимурадов, Оанча, Кузьмичев (Базелюк, 61).
"Ахмат": Городов, Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич, Глушаков (Иванов, 91), Роши, Швец, Исмаэл, Понсе (Митришев, 106), Михаляк (Бериша, 67).
Не пропустите: Московское "Динамо" вылетело из Кубка России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы
-
Президент "Баварии" угрожает сборной Германии
-
"Барселона" одолела "Вильярреал" дома, но опять сыграла в паршивый футбол: разбираем матч 6 тура Ла Лиги
-
Головин стал первым за 25 лет россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции
-
Агент Погба озвучил "Манчестер Юнайтед" финансовые требования по новому контракту
Лента новостей
-
"Динамо" нашло позитив в вылете из Кубка России
-
СМИ узнали причину отсутствия Бэйла в заявке "Реала" на матч с "Осасуной"
-
Президент УЕФА прокомментировал информацию о возможном отстранении сборной России от ЧМ-2022
-
"Ахмат" в серии пенальти завоевал путёвку в 1/8 финала Кубка России
-
1
Власти Санкт-Петербурга попросят государственную финансовую помощь на проведение финала Лиги Чемпионов
-
СМИ: Месси точно пропустит матч с "Хетафе"
-
Московское "Динамо" вылетело из Кубка России
-
Пирло назвал фаворита текущего розыгрыша Серии А
-
Чалов вошёл в топ-7 лучших молодых игроков не из топ-5 лиг Европы
-
Зидан огласил заявку "Реала" на матч с "Осасуной"
-
Владелец "Монако" лично поздравил Головина с удачной игрой в матче с "Ниццей"
-
Гризманн: "Я не так уж плох в "Барселоне"
-
Президент "Баварии" угрожает сборной Германии
-
"Барселона" одолела "Вильярреал" дома, но опять сыграла в паршивый футбол: разбираем матч 6 тура Ла Лиги
-
Пирло назвал наиболее похожего на себя действующего игрока
-
Слуцкий сравнил чемпионаты России и Нидерландов
-
Сульшер настаивает на покупке Манджукича
-
Головин стал первым за 25 лет россиянином, оформившим дубль в чемпионате Франции
-
Мостовой: "Спартак" сейчас обязан обыгрывать любую команду"
-
Дзюба обратился к болельщикам сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4