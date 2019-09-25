"Ахмат" в серии пенальти завоевал путёвку в 1/8 финала Кубка России

В рамках 1/16 финала Кубка России грозненский "Ахмат" в гостях одолел "СКА-Хабаровск".

Основное время матча завершилось ничьей 1:1, в овертаймах соперники ещё раз обменялись голами, а победителя пришлось определять в серии пенальти, в которой победу одержала чеченская команда.

"СКА Хабаровск" – "Ахмат" - 2:2, по пенальти - 2:4

Голы: Бериша, 76 - 0:1, Кацаев, 82 (пенальти) - 1:1, Нижич, 101 (автогол) - 2:1, Митришев, 110 - 2:2.

"СКА Хабаровск": Обухов, Зайцев, Шляков, Суслов, Мищенко, Кацаев (Сато, 105), Никифоров (Эльмурзаев, 99), Камилов, Гаджимурадов, Оанча, Кузьмичев (Базелюк, 61).

"Ахмат": Городов, Уциев, Мусалов, Анхель, Нижич, Глушаков (Иванов, 91), Роши, Швец, Исмаэл, Понсе (Митришев, 106), Михаляк (Бериша, 67).

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