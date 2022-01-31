"Ахмат" в товарищеском матче проиграл команде из Косово
Фото твиттер "Ахмата"
На сборе в турецком Белеке "Ахмат" провёл товарищеский матч с командой "Лапи" из Косово.
Грозненцы потерпели поражение со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 59-й минуте.
"Ахмат" (Россия) – "Лапи" (Косово) - 0:1
Гол: 0:1 – Велиу (59).
"Ахмат": Гудиев, Пуцко, Ибишев, Тодорович, Уциев, Швец, Иналкаев, Садулаев, Карапузов, Альсултанов, Архипов.
Сегодня "Ахмат" проведёт ещё один товарищеский матч - против македонской "Шкупи".
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