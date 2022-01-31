"Ахмат" в товарищеском матче проиграл команде из Косово

Фото твиттер "Ахмата"

На сборе в турецком Белеке "Ахмат" провёл товарищеский матч с командой "Лапи" из Косово.

Грозненцы потерпели поражение со счётом 0:1, пропустив единственный гол на 59-й минуте.

"Ахмат" (Россия) – "Лапи" (Косово) - 0:1

Гол: 0:1 – Велиу (59).

"Ахмат": Гудиев, Пуцко, Ибишев, Тодорович, Уциев, Швец, Иналкаев, Садулаев, Карапузов, Альсултанов, Архипов.

Сегодня "Ахмат" проведёт ещё один товарищеский матч - против македонской "Шкупи".

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