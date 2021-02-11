"Ахмат" в товарищеском матче проиграл "Томи" Кержакова
В рамках подготовки ко второй части сезона "Ахмат" провёл товарищеский матч с "Томью".
Команда Александра Кержакова оказалась сильнее грозненцев, победив со счётом 3:2. При этом томичи ещё и дважды уступали по ходу встречи.
"Ахмат" - "Томь" - 2:3
Голы: 1:0 – Янку (30, с пенальти), 1:1 – Симонян (53), 2:1 – Ильин (64, с пенальти), 2:2 – Зуев (67), 2:3 – Симонян (84).
"Ахмат": Мелихов, Пуцко, Анхель, Кармаев, Агьяев, Быстров, Тимофеев, Адуев, Янку, Садулаев, Ильин.
"Томь": Конюхов, Денисов, Синяк, Зуев, Евсеев, Талалай, Цикаридзе, Симонян, Файзуллин, Дмитриев, игрок на просмотре.
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