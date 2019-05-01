"Ахмат" ведет переговоры с защитником Андреем Семеновым о продлении контракта

"Ахмат" вступил в переговоры со своим защитником Андреем Семеновым. Грозненский клуб хочет продлить контракт с футболистом. Об этом информирует Sport24

"Мы разговариваем со всеми нашими игроками, с ним в том числе. И не только по продлению контракта, но и по дальнейшему трудоустройству. Ближе к концу чемпионата мы сядем с футболистами и все обсудим. Понимание по многим игрокам у нас есть. Не хотим дергать их сейчас, в важный момент турнира. Мы знаем их позицию, а они нашу", - сказал вице-президент Ахмед Айдамиров.

Контракт Семенова истекает по окончании сезона. Футболист перешел в "Ахмат" в 2014 году.

"Ахмат" занимает 9 место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 35 баллов.

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