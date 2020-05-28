"Ахмат" возобновил тренировки, в команде нет заразившихся коронавирусом

Игроки "Ахмата" возобновили групповые тренировки с соблюдением всех санитарных нормю Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Накануне все футболисты, тренерский штаб и сотрудники команды повторно сдали анализы на коронавиурс. Все результаты оказались отрицательными.

По данным источника, перед началом занятий клубный врач измеряет температуру и проводит дезинфекцию рук, весь персонал надевает резиновые перчатки. Также предусмотрено использование только личных бутылок для питья воды.

Чемпионат России должен возобновится 21 июня.

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