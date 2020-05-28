"Ахмат" возобновил тренировки, в команде нет заразившихся коронавирусом
Игроки "Ахмата" возобновили групповые тренировки с соблюдением всех санитарных нормю Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Накануне все футболисты, тренерский штаб и сотрудники команды повторно сдали анализы на коронавиурс. Все результаты оказались отрицательными.
Накануне футболисты, тренерский штаб и сотрудники команды «Ахмат» повторно сдали тесты на COVID-19. Сегодня был получен ответ - результат отрицательный. Сегодня же, вечером после собрания, команда отправилась на футбольное поле, начав тренироваться по группам. Предприняты все меры соблюдения санитарных норм. Перед началом работы клубный врач измеряет температуру бесконтактным термометром, проводится дезинфекция рук, а персонал надевает резиновые перчатки. Также предусмотрено использование только личных бутылок для питья воды. Трое футболистов-легионеров продолжают находиться на карантине. Для них подготовлена специальная индивидуальная работа.
По данным источника, перед началом занятий клубный врач измеряет температуру и проводит дезинфекцию рук, весь персонал надевает резиновые перчатки. Также предусмотрено использование только личных бутылок для питья воды.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20