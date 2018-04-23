"Ахмат" впервые победил "Спартак" в Москве

В рамках 27-го тура чемпионата России "Спартак" на своём поле проиграл "Ахмату" со счётом 1:3.

Стоит отметить, что грозненцы впервые в истории победили "красно-белых" в Москве. Ранее столичная команда дома позволила набрать гостям из Чечни только 2 очка в 9 матчах.

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