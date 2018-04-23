"Ахмат" впервые победил "Спартак" в Москве

Теги спартак москваахмат

"Ахмат" впервые победил "Спартак" в Москве

В рамках 27-го тура чемпионата России "Спартак" на своём поле проиграл "Ахмату" со счётом 1:3.

Стоит отметить, что грозненцы впервые в истории победили "красно-белых" в Москве. Ранее столичная команда дома позволила набрать гостям из Чечни только 2 очка в 9 матчах.

Не пропустите видеообзор матча "Спартак" - "Ахмат". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Каррера может возглавить "Ювентус"

Каррера может возглавить "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 27 57
2 ЦСКА Москва 27 51
3 Спартак Москва 27 50
4 Зенит Санкт-Петербург 27 49
5 Краснодар 27 47
6 Урал 27 36
7 Уфа 27 36
8 Арсенал Тула 27 36
9 Рубин 27 35
10 Ахмат 27 34
11 Динамо Москва 27 33
12 Ростов 27 31
13 Амкар 27 31
14 Анжи 27 24
15 Тосно 27 24
16 СКА Хабаровск 27 13
Полная таблица

топ-5 тегов