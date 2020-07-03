"Ахмат" выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

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"Ахмат" выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

Грозненский "Ахмат" выразил соболезнования в связи со смертью отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.

"Ушел в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Воистину, мы принадлежим Аллаху. Воистину, мы к нему вернемся!

Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады!" - написала пресс-служба клуба в твиттере.

Нурмагомедов-старший умер сегодня утром в московской больнице из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Он являлся заслуженным тренером России.

Хабиб - чемпион UFC в лёгком весе. Спортсмен возглавляет рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет по версии Forbes.

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