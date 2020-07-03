"Ахмат" выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба
Грозненский "Ахмат" выразил соболезнования в связи со смертью отца чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа.
"Ушел в праведный мир великий тренер и замечательный человек Абдулманап Нурмагомедов. Воистину, мы принадлежим Аллаху. Воистину, мы к нему вернемся!
Приносим искренние соболезнования всем родным и близким Абдулманапа Магомедовича. Пусть Аллах помилует его и введет в райские сады!" - написала пресс-служба клуба в твиттере.
Нурмагомедов-старший умер сегодня утром в московской больнице из-за осложнений, связанных с коронавирусом. Он являлся заслуженным тренером России.
Хабиб - чемпион UFC в лёгком весе. Спортсмен возглавляет рейтинг самых успешных россиян в возрасте до 40 лет по версии Forbes.
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|Команда
|М
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|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22