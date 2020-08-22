"Ахмат" вырвал победу над "Химками"

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"Ахмат" вырвал победу над "Химками"

В рамках 4-го тура РПЛ "Ахмат" на выезде обыграл "Химки".

Благодаря победе "Ахмат" набрал 7 очков и вышел на четвертое место. "Химки" идут 15-ми.

"Химки" - "Ахмат" 1:2

Голы: Данилкин, 21 - 1:0, Ильин (пен), 73 - 1:1, Тимофеев, 74 - 1:2

"Химки": Лантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Мартусевич, Боженов, Трошечкин, Ломовицкий, Полярус, Корян (Алиев, 73), Конате (Липовой, 76).

"Ахмат": Шелия, Богосовац, Семенов, Быстров, Пуцко, Тимофеев, Харин (Бериша, 46), Роши (Ненахов, 55), Исмаэл (Мелкадзе, 65), Ильин (Кадыров, 86), Понсе (Иванов, 46).

Удаления: Идову (76), Боженов (90).

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