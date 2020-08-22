"Ахмат" вырвал победу над "Химками"
В рамках 4-го тура РПЛ "Ахмат" на выезде обыграл "Химки".
Благодаря победе "Ахмат" набрал 7 очков и вышел на четвертое место. "Химки" идут 15-ми.
"Химки" - "Ахмат" 1:2
Голы: Данилкин, 21 - 1:0, Ильин (пен), 73 - 1:1, Тимофеев, 74 - 1:2
"Химки": Лантратов, Данилкин, Идову, Тихий, Мартусевич, Боженов, Трошечкин, Ломовицкий, Полярус, Корян (Алиев, 73), Конате (Липовой, 76).
"Ахмат": Шелия, Богосовац, Семенов, Быстров, Пуцко, Тимофеев, Харин (Бериша, 46), Роши (Ненахов, 55), Исмаэл (Мелкадзе, 65), Ильин (Кадыров, 86), Понсе (Иванов, 46).
Удаления: Идову (76), Боженов (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22