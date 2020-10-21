"Ахмат" вышел в плей-офф Кубка России

В матче заключительного тура группового этапа Кубка России грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с ярославским "Шинником" со счетом 1:1 и вышел в плей-офф Кубка России. В начале второго тайма счет открыл Ислам Альсултанов, но в концовке встречи равновесие восстановил Павел Евсеев. В серии пенальти сильнее оказался "Ахмат"

"Шинник" Ярославль - "Ахмат" Грозный - 1:1 (0:0), по пенальти - 3:4

Голы: Альсултанов, 54 - 0:1, Евсеев, 90+3 - 1:1

"Шинник": Матюша, Кутин, Стешин, Покидышев, Щадин, Маляров (Масленников, 57), Дорофеев, Олейников (Зинков, 71), Пухов, Мацхарашвили (Бетюжнов, 55), Самодин (Голуб, 70),

"Ахмат": Мелихов, Пуцко (Кармаев, 46), Семенов (Швец, 65), Анхель, Ненахов, Адамов, Х. Кадыров (А. Кадыров, 70), Тимофеев, Садулаев (Харин, 60), Адуев, Мелкадзе (Альсултанов, 46)

Положение команд: "Ахмат" - 5, "Знамя" - 3, "Шинник" - 1.

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