"Ахмат" вышел в плей-офф Кубка России
В матче заключительного тура группового этапа Кубка России грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с ярославским "Шинником" со счетом 1:1 и вышел в плей-офф Кубка России. В начале второго тайма счет открыл Ислам Альсултанов, но в концовке встречи равновесие восстановил Павел Евсеев. В серии пенальти сильнее оказался "Ахмат"
"Шинник" Ярославль - "Ахмат" Грозный - 1:1 (0:0), по пенальти - 3:4
Голы: Альсултанов, 54 - 0:1, Евсеев, 90+3 - 1:1
"Шинник": Матюша, Кутин, Стешин, Покидышев, Щадин, Маляров (Масленников, 57), Дорофеев, Олейников (Зинков, 71), Пухов, Мацхарашвили (Бетюжнов, 55), Самодин (Голуб, 70),
"Ахмат": Мелихов, Пуцко (Кармаев, 46), Семенов (Швец, 65), Анхель, Ненахов, Адамов, Х. Кадыров (А. Кадыров, 70), Тимофеев, Садулаев (Харин, 60), Адуев, Мелкадзе (Альсултанов, 46)
Положение команд: "Ахмат" - 5, "Знамя" - 3, "Шинник" - 1.
Не пропустите: "Сочи" и "Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Локомотив" ушел от поражения в гостевом матче с "Зальцбургом"
-
1
"Шахтер" сенсационно обыграл "Реал" в Мадриде
-
Игрока "Боруссии" Менхенгладбах не пускали на стадион на матч с "Интером". Футболисту пришлось гуглить свое фото
-
"Реал" впервые за последние 15 лет пропустил три гола в первом тайме Лиги чемпионов
-
Дрогба отреагировал на возвращение Чеха в "Челси"
-
"Уфа" разгромила "Чертаново" и вышла в 1/8 финала Кубка России
-
"Ахмат" вышел в плей-офф Кубка России
-
"Спартак" теряет Соболева
-
Тедеско объяснил, почему Мозес пропустил матч с "Енисеем"
-
"Сочи" и "Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России
-
СМИ: Начиная с 13-го тура матчи РПЛ в Москве будут проходить без зрителей
-
Матч "Спартак" - "Ростов" пройдет без зрителей
-
ЦСКА заключил партнерское соглашение с Mail.ru
-
Игрок "Интера" заразился коронавирусом в преддверии матча ЛЧ с "Боруссией"
-
Озил высказался о непопадании в заявку "Арсенала" в АПЛ
-
Тедеско прокомментировал поражение от "Енисея"
-
"Химки" и "Тамбов" прошли в 1/8 финала Кубка России
-
Губерниев обратился к Черчесову касательно основного голкипера сборной России
-
"Спартак" теряет Понсе
-
"Боруссия" зимой попытается подписать Эриксена