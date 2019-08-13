"Ахмат" выступил с заявлением касательно скандального видео с президентом клуба Даудовым и арбитром Сухим

Пресс-служба "Ахмата" отреагировала на резонансную видеозапись, на которой видно, как президент клуба Магомед Даудов схватил за руку арбитра Алексея Сухого и увёл в неизвестном направлении.

Напомним, что инцидент произошёл после матча пятого тура РПЛ между грозненской командой и московским "Спартаком" (1:3).

"После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьёй, это нормальное явление. После игры "Ахмат" - "Спартак" президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение.

Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда ещё направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение? Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча", - говорится в заявлении чеченского клуба.

Также стоит отметить, что во время матча "Ахмат" - "Спартак" неизвестный оскорбил рефери через громкоговоритель. По данным телеграм-канала "Мутко против", это сделал как раз Даудов, хотя, согласно официальной версии, виновником стал бывший сотрудник пресс-службы Ризван Эдильсултанов.

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