"Ахмат" выступил с заявлением касательно скандального видео с президентом клуба Даудовым и арбитром Сухим

Теги ахматспартак москва

"Ахмат" выступил с заявлением касательно скандального видео с президентом клуба Даудовым и арбитром Сухим

Пресс-служба "Ахмата" отреагировала на резонансную видеозапись, на которой видно, как президент клуба Магомед Даудов схватил за руку арбитра Алексея Сухого и увёл в неизвестном направлении.

Напомним, что инцидент произошёл после матча пятого тура РПЛ между грозненской командой и московским "Спартаком" (1:3).

"После окончания матча руководители клубов и главные тренеры часто обсуждают эпизоды игры с судьёй, это нормальное явление. После игры "Ахмат" - "Спартак" президент клуба Магомед Даудов пожал руку главному судье Алексею Сухому, они перекинулись несколькими фразами по матчу и отправились в подтрибунное помещение.

Странно читать, что кто-то кого-то уводит в подтрибунку: а куда ещё направляться судьям после игры, как не в подтрибунное помещение? Что касается некого воздействия на судей, это фантазия части людей и некоторых журналистов. Если бы такое воздействие было оказано, то оно было бы отражено в итоговом протоколе и рапорте делегата матча", - говорится в заявлении чеченского клуба.

Также стоит отметить, что во время матча "Ахмат" - "Спартак" неизвестный оскорбил рефери через громкоговоритель. По данным телеграм-канала "Мутко против", это сделал как раз Даудов, хотя, согласно официальной версии, виновником стал бывший сотрудник пресс-службы Ризван Эдильсултанов.

Не пропустите: "Спартак" показал, что было за кадром матча РПЛ с "Ахматом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения

Озил и Колашинац, скорее всего, пропустят ещё несколько матчей из-за угроз нападения

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов Ростов 5 11
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5 10
4 Краснодар Краснодар 5 10
5 Арсенал Тула Арсенал Тула 5 10
6 Локомотив Москва Локомотив Москва 5 10
7 Спартак Москва Спартак Москва 5 8
8 Рубин Рубин 5 7
9 Урал Урал 5 7
10 Ахмат Ахмат 5 6
11 Динамо Москва Динамо Москва 5 5
12 Тамбов Тамбов 5 4
13 Уфа Уфа 5 4
14 Крылья Советов Крылья Советов 5 3
15 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 5 2
16 Оренбург Оренбург 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов