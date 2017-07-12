"Ахмат" заявил 24 футболистов на сезон-2017/18

Теги ахмат

"Ахмат" заявил 24 футболистов на сезон-2017/18
Грозненский "Ахмат" огласил заявку из 24 футболистов, которые заявлены на сезон-2017/18, сообщает официальный сайт клуба. 

Вратари: Евгений Городов (№ 16), Виталий Гудиев (№ 33) 

Защитники: Дантас Биспо Родолфо (№2), Заурбек Плиев (№ 3), Анхель Вилькер (№4), Милад Мохаммади (№ 13), Андрей Семенов (№ 15), Ризван Уциев (№ 40), Апти Ахъядов (№ 93), Филипе Сампайо (№ 94). 

Полузащитники: Леонардо Родригес Лима (№ 8), Халид Кадыров (№ 10), Габриэль Торже (№ 11), Раванелли Феррейра Дос Сантос (№ 14), Олег Иванов (№ 19), Одисе Роши (№ 21), Резиуан Мирзов (№ 22), Антон Швец (№ 23), Бернард Бериша (№ 77). 

Нападающие: Абубакар Кадыров (№ 7), Заур Садаев (№ 9), Аблайе Мбенге (№ 17), Беким Балай (№ 18), Магомед Митришев (№ 95).

Не пропустите: "Ростов" объявил о переходе Юсупова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Официально: Дуглас Коста перешел в "Ювентус"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ахмат 0 0
2 Амкар 0 0
3 Анжи 0 0
4 Арсенал Тула 0 0
5 ЦСКА Москва 0 0
6 Динамо Москва 0 0
7 Краснодар 0 0
8 Локомотив Москва 0 0
9 Ростов 0 0
10 Рубин 0 0
11 СКА Хабаровск 0 0
12 Спартак Москва 0 0
13 Тосно 0 0
14 Уфа 0 0
15 Урал 0 0
16 Зенит Санкт-Петербург 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов