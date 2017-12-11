"Ахмат" - "Зенит" - 0:0 (обзор)

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"Ахмат" - "Зенит" - 0:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча чемпионата России между "Ахматом" и "Зенитом".

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
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