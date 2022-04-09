"Ахмат" уступил "Зениту"
Фото: твиттер "Зенита"\Автор неизвестен
"Зенит" обыграл "Ахмат" на выезде в матче 24-го тура РПЛ.
"Ахмат" - "Зенит" - 0:2
Голы: Алберто, 39 - 0:1, Ерохин, 90 - 0:2.
"Ахмат" - Шелия, Тодорович, Семенов, Быстров, Богосовац, Швец, Тимофеев (Коновалов, 62), Бериша (Карапузов, 63), Харин, Уткин, Себаи, Трошечкин.
"Зенит" - Кержаков, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Круговой, Мостовой (Алип, 63), Оздоев, Кузяев, Клаудиньо, Дзюба, Малком, Юри Алберто.
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