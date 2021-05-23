"Ахмату" интересен защитник "Балтики"

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"Ахмату" интересен защитник "Балтики"Фото: инстаграм Мещанинова/Автор неизвестен

Защитник "Балтики" Артем Мещанинов может перейти в клуб РПЛ.

Как сообщает Матч ТВ, 25-летним футболистом интересуется "Ахмат".

В 34 играх прошедшего сезона ФНЛ Мещанинов забил один гол и сделал две голевые передачи.

Напомним, что Артем Мещанинов ранее находился в системе "Зенита",  а до перехода в "Балтику" играл в Чехии за "Баник" и "Эноймо".

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