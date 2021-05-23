"Ахмату" интересен защитник "Балтики"
Фото: инстаграм Мещанинова/Автор неизвестен
Защитник "Балтики" Артем Мещанинов может перейти в клуб РПЛ.
Как сообщает Матч ТВ, 25-летним футболистом интересуется "Ахмат".
В 34 играх прошедшего сезона ФНЛ Мещанинов забил один гол и сделал две голевые передачи.
Напомним, что Артем Мещанинов ранее находился в системе "Зенита", а до перехода в "Балтику" играл в Чехии за "Баник" и "Эноймо".
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