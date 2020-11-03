Ахмед Муса может перейти в "Галатасарай"

"Галатасарай" договорился с экс-игроком ЦСКА Ахмедом Мусой о сотрудничестве. Об этом сообщает Fotomac.

Ранее форвард расторг соглашение с "Ан-Насром" из Саудовской Аравии. Представители 28-летнего футболиста вышли на турецкий клуб и предложили услуги Мусы.

Футболист играл за ЦСКА с 2012 по 2016 год и первую половину 2018-го.

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