Ахмед Муса может продолжить карьеру в Сербии

Бывший форвард московского ЦСКА Ахмед Муса близок к переходу в "Црвену Звезду", сообщает Mondo.

По информации источника, сербский клуб может заключить контракт с 28-летним футболистом грядущей зимой.

В конце октября нигерийский нападающий покинул саудовский "Ан-Наср" и с тех пор является свободным агентом.

Ранее Муса контактировал с ЦСКА и "Рубином", но переговоры между сторонами завершились безуспешно.

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