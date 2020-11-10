Ахмед Муса может вернуться в ЦСКА
Московский ЦСКА проявляет интерес к нигерийскому нападающему Ахмеду Мусе, сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.
По сведениям источника, ЦСКА уже ведет переговоры с форвардом, который является свободным агентом. Дело в том, что главный тренер "армейцев" Виктор Гончаренко очень недоволен игрой аргентинского нападающего Адольфо Гайча, который был куплен летом 2020 года у "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллионов евро.
28-летний Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 годы, а также в 2018 году. Всего он провел за московский клуб 184 матча во всех турнирах, забил 61 гол и отдал 33 результативные передачи. Также форвард играл за "Аминчи", "Джут", "Кано Пилларс", "Венло", "Лестер" и "Ан-Наср". За сборную Нигерии сыграл 91 матч и забил 15 голов.
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