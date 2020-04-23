Ахмед Муса опроверг слухи о заражении коронавирусом

Теги цска москваахмед мусакоронавирусаль-наср

Ахмед Муса опроверг слухи о заражении коронавирусом

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не подтвердил информацию, что у него обнаружена коронавирусная инфекция.

"Мне стало известно, что появились ложные новости о том, что я сдал положительный тест на COVID-19. Эта пандемия уносит жизни людей тысячами, поэтому грустно, что некоторые люди хотят использовать это, чтобы получить подписчиков или просмотры на своих страницах, распространяя ложь", - написал футболист в инстаграме.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18. Сейчас он является игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.

Не пропустите: Голкипер "Аталанты" спустя месяц снова сдал положительный тест на коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Четыре игрока "Арсенала" получили выговор за нарушение карантина

Четыре игрока "Арсенала" получили выговор за нарушение карантина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов