Ахмед Муса опроверг слухи о заражении коронавирусом
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса не подтвердил информацию, что у него обнаружена коронавирусная инфекция.
"Мне стало известно, что появились ложные новости о том, что я сдал положительный тест на COVID-19. Эта пандемия уносит жизни людей тысячами, поэтому грустно, что некоторые люди хотят использовать это, чтобы получить подписчиков или просмотры на своих страницах, распространяя ложь", - написал футболист в инстаграме.
Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18. Сейчас он является игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии.
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