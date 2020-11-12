Ахмед Муса пообещал вскоре назвать новый клуб
Нигерийский форвард Ахмед Муса, который сейчас является свободным агентом, дал комментарий касательно своего будущего.
"Скоро я назову свой новый клуб, как только будут урегулированы все необходимые детали. Я надеюсь вернуться в Европу как можно скорее", - цитирует Мусу Today.ng.
Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего футболиста заинтересованы ЦСКА и "Галатасарай".
Муса выступал за армейцев с 2012 по 2016 годы, а также во второй половине сезона 2017/18, сыграл 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 ассиста.
Не пропустите: Агент Мусы отреагировал на информацию о возможном возвращении нигерийца в ЦСКА. | http://soccernews.ru
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