Ахмед Муса рассказал, что он жалеет об уходе из ЦСКА

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Ахмед Муса рассказал, что он жалеет об уходе из ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал, что он сожалеет о переходе из российского клуба в "Лестер" в 2016 году.

"До перехода в "Лестер" мне сказали, что клуб покинет Рияд Махрез. Но он остался. Если бы я знал, что Рияд никуда не уйдет, то я бы не покинул ЦСКА.

Когда я пришел в "Лестер", то у меня было много конкурентов. Впрочем, Раньери все равно выпускал меня на поле. Но после смены тренера я перестал получать игровую практику", - цитирует Мусу Own goal Nigeria.

В настоящее время 27-летний Муса выступает за аравийский "Аль-Наср". За ЦСКА он выступал на протяжении четырех лет, провел за клуб 184 матча, забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи. В составе "Лестера" на его счету пять забитых мячей в 33 поединках.

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