Ахмед Муса рассказал, что он жалеет об уходе из ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса рассказал, что он сожалеет о переходе из российского клуба в "Лестер" в 2016 году.
"До перехода в "Лестер" мне сказали, что клуб покинет Рияд Махрез. Но он остался. Если бы я знал, что Рияд никуда не уйдет, то я бы не покинул ЦСКА.
Когда я пришел в "Лестер", то у меня было много конкурентов. Впрочем, Раньери все равно выпускал меня на поле. Но после смены тренера я перестал получать игровую практику", - цитирует Мусу Own goal Nigeria.
В настоящее время 27-летний Муса выступает за аравийский "Аль-Наср". За ЦСКА он выступал на протяжении четырех лет, провел за клуб 184 матча, забил 61 гол и отдал 32 результативные передачи. В составе "Лестера" на его счету пять забитых мячей в 33 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18