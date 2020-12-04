Ахмед Муса выбрал новый клуб

Бывший нападающий ЦСКА Ахмед Муса определился с командой, в которой собирается продолжить карьеру.

По информации Fanatik, 28-летний футболист всё-таки отдал предпочтение "Галатасараю".

Стороны уже согласовали все условия сделки. Нигериец перейдёт в новый клуб бесплатно, поскольку является свободным агентом.

Муса выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год, а также во второй половине сезона 2017/18, сыграл 184 матча, забил 61 гол и сделал 33 ассиста.

Не пропустите: Агент Мусы отреагировал на информацию о договорённости с ЦСКА. | http://soccernews.ru