Ахмедов: "Дженоа" - классный клуб. Уверен, у Шомуродова все получится"
Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов высказался по поводу трансфера соотечественника Элдора Шомуродова в "Дженоа".
О переходе 25-летнего нападающего сборной Узбекистана в итальянский клуб "Ростов" объявил сегодня.
"Я очень рад, что Шомуродов перешел в такой чемпионат, как Серия А. "Дженоа" - классный клуб, это успех. Я за Элдора очень рад. Уверен, что у него все получится. Желаю ему удачи и успехов в итальянском чемпионате", - цитирует Ахметова Sport24.
Ожидается, что 25-летний узбекистанец после прохождения медобследования заключит с "Дженоа" контракт на четыре года.
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