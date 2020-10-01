Ахмедов: "Дженоа" - классный клуб. Уверен, у Шомуродова все получится"

Капитан сборной Узбекистана Одил Ахмедов высказался по поводу трансфера соотечественника Элдора Шомуродова в "Дженоа".

О переходе 25-летнего нападающего сборной Узбекистана в итальянский клуб "Ростов" объявил сегодня.

"Я очень рад, что Шомуродов перешел в такой чемпионат, как Серия А. "Дженоа" - классный клуб, это успех. Я за Элдора очень рад. Уверен, что у него все получится. Желаю ему удачи и успехов в итальянском чемпионате", - цитирует Ахметова Sport24.

Ожидается, что 25-летний узбекистанец после прохождения медобследования заключит с "Дженоа" контракт на четыре года.

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