Ахмедов: "Не собираюсь возвращаться в Россию"

Бывший хавбек "Краснодара", а ныне игрок "Шанхай Теллэйс" Одил Ахмедов признал, что не собирается возвращаться в чемпионат России.

Также футболист рассказал о том, где мог оказаться в свое время.

"В 2011-м я мог перейти в "Арсенал". Конечно, я был за - кто не хочет поиграть в таком клубе? Но я тогда подписал контракт с "Анжи", и махачкалинцы не отпустили меня. Потому что как раз собирались создать клуб европейского уровня.

Еще пару лет назад было предложение из клуба АПЛ. Ну, а недавно звала к себе "Ницца". "Краснодар" ведь играл с этой командой в Лиге Европы. Видимо, после этих матчей французам я и приглянулся. По окончании сезона "Ницца" вышла на "Краснодар" с предложением.

Но, к сожалению, у меня был действующий контракт с "Краснодаром", а трансферная сумма российский клуб не устроила. Я с пониманием ко всему отношусь. Мой трансфер в Китай устроил всех - в том числе "Краснодар". Ну, ведь лучше продать своего игрока за 5 миллионов, а не за 500 тысяч, правильно?

Думаю, в Россию больше не вернусь. После "Шанхая" уже и на родине хочется поиграть. Если честно, Халк, мне кажется, тоже не вернется", - сказал он.

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