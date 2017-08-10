Ахмедов раскритиковал судейство в Китае

Теги китайская лига 1одил ахмедов

Ахмедов раскритиковал судейство в КитаеПолузащитник "Шанхай Шангана" Одил Ахмедов пожаловался на "странное" судейство в Китае.

По словам футболиста, арбитры здесь делают результативные ошибки. 

"В Китае судьи слабенькие... Почти в каждом матче против нас принимают какое-то странное решение. Ну, не странное, просто неправильное. То чистый гол не засчитают, то очевидную игру рукой в штрафной не увидят, то поставят пенальти ни за что в наши ворота... Просто невероятно.

Правильно Виллаш-Боаш сказал после поражения от "Тяньцзиня" 0:3: "Сегодня худшей командой на поле были арбитры". Так, в большинстве матчей чемпионата Китая, и есть.

Я специально здесь почти не общаюсь с судьями. В Китае хоть что-то против арбитра скажешь – сразу красную покажут! Они знают английский, но разговор лучше даже не начинать. Может быть, судьи просто не хотят, чтобы "Шанхай" стал чемпионом. Может быть. Наверное, многие хотят, чтобы чемпионом стал наш главный конкурент – "Гуанчжоу", - сказал он.  | soccernews.ru

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