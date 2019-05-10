Ахметов назвал игроков ЦСКА, которые сейчас могли бы выступать за "Барселону"

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Ахметов назвал игроков ЦСКА, которые сейчас могли бы выступать за "Барселону"

Хавбек московского ЦСКА Ильзат Ахметов поделился мнением о некоторых партнёрах по команде.

"Лучший игрок? Наверное, их несколько. Назову Акинфеева, Марио Фернандеса и Николу Влашича. Кто бы мог уже сейчас играть в "Барселоне"? Игорь мог бы спокойно и Марио", - сказал Ахметов в новом выпуске рубрики "Одноклубники" на CSKA TV.

В текущем сезоне 33-летний Акинфеев сыграл за ЦСКА 33 матча и пропустил 26 мячей. В активе 28-летнего Фернандеса 32 игры, 1 гол и 8 ассистов.

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