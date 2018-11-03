Ахметов: "Динамо" всегда было непростым соперником для ЦСКА"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов рассказал, что думает о матче против "Динамо" в 13-м туре чемпионата России.

"Знаю, что "Динамо" всегда было непростым соперником для ЦСКА, - передает слова футболиста официальный твиттер клуба. - Но каждый матч это отдельная история, и мы постараемся добыть победу, которая нам необходима для борьбы за первую тройку".

Матч "Динамо" - ЦСКА начнется в 16.30 (мск).

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