Ахметов: "Хотелось дебютировать с победы, но не получилось"

Полузащитник сборной России Ильзат Ахметов рассказал, что думает о своем первом матче за поделился за национальную команду в игре с Бельгией (1:3).

"Конечно, больше огорчения, хотелось дебютировать с победы, но не получилось. Будем восстанавливаться и двигаться дальше. В начале было небольшое волнение, но с каждой минутой все больше и больше обретал уверенность.

Мы поплатились за большое количество ошибок. Команда уровня Бельгии наказывает за это. Нужно быть внимательнее и не допускать таких ошибок", - сказал футболист.

24 марта сборная России встретится с Казахстаном в Астане. Начало - в 17:00 (мск).

В нынешнем сезоне Ахметов выступал в 17 матчах за ЦСКА, отметившись 2 ассистами.

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