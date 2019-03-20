Ахметов: "Криштиану Роналду - мой кумир"

Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов встретился и поговорил с пресс-службой РФС.

"Криштиану Роналду - мой кумир. За кого в детстве болел? За "Реал".

Мне нравится баскетбол. Не слежу пристально, но интересна эта игра. Часто ли узнают люди? Нет, нечасто. В Москве я почти не хожу по улице. Учеба? Школу хорошо окончил. Аттестат был без троек.

Моя футбольная мечта - играть на европейском топ-уровне. Добиться максимальных успехов с клубом и сборной. А не футбольная – найти своего человека, завести семью и много детей", - рассказал Ахметов.

Завтра, 21 марта состоится матч между Россией и Бельгией. 24 марта национальная команда встретится с Казахстаном.

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