Ахметов: "Криштиану Роналду - мой кумир"
Полузащитник ЦСКА и сборной России Ильзат Ахметов встретился и поговорил с пресс-службой РФС.
"Криштиану Роналду - мой кумир. За кого в детстве болел? За "Реал".
Мне нравится баскетбол. Не слежу пристально, но интересна эта игра. Часто ли узнают люди? Нет, нечасто. В Москве я почти не хожу по улице. Учеба? Школу хорошо окончил. Аттестат был без троек.
Моя футбольная мечта - играть на европейском топ-уровне. Добиться максимальных успехов с клубом и сборной. А не футбольная – найти своего человека, завести семью и много детей", - рассказал Ахметов.
Завтра, 21 марта состоится матч между Россией и Бельгией. 24 марта национальная команда встретится с Казахстаном.
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Дню Счастья посвящается! Н'Голо Канте - самый жизнерадостный и скромный футболист в мире
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|Аталанта
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|8
|Торино
|28
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|10
|Фиорентина
|28
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|Парма
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|12
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|Сассуоло
|28
|32
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|28
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|15
|СПАЛ
|28
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|Удинезе
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|28
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|18
|Болонья
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|24
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|Фрозиноне
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|20
|Кьево
|28
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